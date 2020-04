Just Eat Takeaway gaat aandelen uitgeven

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway.com heeft een nieuwe kapitaalverhoging aangekondigd. Het nog altijd aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf wil voor ongeveer 400 miljoen euro aan nieuwe aandelen in de markt zetten. Ook geeft de onderneming voor 300 miljoen euro aan converteerbare obligaties uit, die lopen tot april 2026.