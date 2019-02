Btw op digitale krant volgend jaar omlaag

Per 1 januari 2020 zal de btw-heffing op digitale publicaties zoals boeken, tijdschriften en kranten gelijk worden getrokken met die op papier, meldt staatssecretaris Menno Snel in antwoord op Kamervragen van D66. Het taksverschil tussen lezen van papier en lezen van een schermpje is een van de grote ergernissen van het vaak onlogische btw-stelsel.

De staatssecretaris is al in overleg met de sector om voorbereidingen te treffen om de btw op digitale publicaties omlaag te brengen, schrijft hij. In de loop van het jaar komt Snel met een conceptwetsvoorstel. Hij hoopt de wetswijziging per 1 januari 2020 te kunnen invoeren.