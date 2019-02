FNV boos: Koolmees doet niets voor zware beroepen

Dat zegt Tuur Elzinga, bestuurder van de FNV. Koolmees is van plan om de pensioenhervormingen door te zetten. Hij hoopt op een akkoord met de polder, maar hij schrijft in zijn Kamerbrief nergens dat hij daarop zal wachten.

Elzinga is zeer teleurgesteld dat er geen enkele handreiking in de brief staat om mensen met een zwaar beroep tegemoet te komen. „De honderdduizenden mensen met zwaar werk en die niet weten hoe ze gezond de eindstreep moeten halen, zoeken in deze brief vergeefs naar oplossingen om eerder te stoppen met werken.”

Pensioenkorting

Ook de dreigende pensioenkortingen bij vier van de vijf grootste fondsen blijven boven de markt hangen. „Koolmees rept wel van die pensioenkortingen, maar zegt dan vooral dat hij er niks aan kan doen.”

De minister gaat een reeks pensioenhervormingen voorbereiden. Daarvoor belooft hij de Tweede Kamer in de komende tijd met wetgeving te komen. Koolmees ’zoekt hierbij nadrukkelijk het gesprek met sociale partners’, zo schrijft hij.

Ernstige zorgen

De FNV ziet wel dat Koolmees graag een pensioenakkoord wil, maar nergens in de brief staat dat alle veranderingen niet doorgaan zonder zo’n deal. „Dat baart mij ernstige zorgen”, aldus bestuurder Elzinga.

Onderdeel van de plannen is dat het straks mogelijk moet worden dat maximaal 10% van het pensioen cash wordt uitbetaald op het moment van pensionering. De FNV is zeer terughoudend hierover. „Dit is een stap op weg naar uithollen van de collectieve regeling. Dit kan alleen als onderdeel van een evenwichtig pakket, niet om als los element eruit te halen”, zegt Elsinga.

Actie

In de brief wordt de weg geopend voor persoonlijke pensioenpotjes bij grote sectorale pensioenfondsen. „Toch weer die potjes”, verzucht de FNV’er. De vakbond heeft hier grote bezwaren tegen omdat individuele potjes gemiddeld tot een lager pensioen zouden leiden dan een collectief systeem. „Alle lessen die we hebben geleerd tijdens de pensioenonderhandelingen worden hiermee overboord gegooid.”

„Koolmees is bezig met terugonderhandelen en voert alleen elementen in die het kabinet wil”, stelt de FNV. „Alles wat geld kost, negeert hij. Ik zie hierin geen enkele handreiking om weer te gaan onderhandelen. Dit betekent voor ons maar één ding: actie.”