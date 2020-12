Premium Binnenland

Wiebes schuift besluit over afbouw subsidies voor biomassa op de lange baan

Tegen alle beloftes in heeft minister Eric Wiebes (Klimaat) geen besluit genomen over een plan voor het afbouwen van de omstreden subsidies voor houtige biomassa. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarschuwt het kabinet: klimaatdoelen komen in gevaar als de subsidies al ruim voor 2030 stoppe...