Frauduleuze auto-import aangepakt

Dat is in elk geval de bedoeling van plannen waar staatssecretaris Snel en de RDW samen aan werken. Het gaat om auto’s die uit het buitenland geïmporteerd worden, waar bij de invoer allerlei zogenaamde schades op worden gegeven. Het idee daarachter is dat dit de waarde van de auto drukt, waardoor de kopers minder bpm, de aanschafbelasting op auto’s, hoeven te betalen.

Dat verschijnsel is een doorn in het oog van de staatssecretaris: „Steeds vaker kopen Nederlanders een gebruikte auto uit het buitenland, met name uit Duitsland. Daar is op zichzelf niets mis mee. Maar wat mij stoort, is dat er taxateurs en belastingadviseurs zijn die de regels doelbewust manipuleren om minder belasting te betalen”, laat hij weten.

Controle vooraf

Om te voorkomen dat er spelletjes worden gespeeld met de waarde van een ingevoerde auto, grijpt Snel in. Hij gaat in de toekomst de getaxeerde waarde van geïmporteerde occasions onafhankelijk laten controle door de RDW. Pas als de waarde goedgekeurd is door die instantie, kan de auto een kenteken krijgen en de koper belastingaangifte doen. Nu moet de Belastingdienst nog achteraf de waarde controleren. Onenigheid daarover leidt vaak tot een strijd in de rechtbank.

Hoe de nieuwe controles er precies uit moeten gaan zien, is nog niet duidelijk. „De komende periode wordt dit voorstel daarom verder uitgewerkt samen met de Belastingdienst, RDW, taxateursverenigingen en andere marktpartijen”, schrijft het ministerie van Financiën. De staatssecretaris gaat in de tweede helft van dit jaar meer duidelijkheid geven.