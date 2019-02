’Verhoudingen metaal verbeteren’

,,We hebben vastgesteld dat dit proces aan beide kanten slecht is bevallen en dan moet je gaan bekijken hoe dat in de toekomst anders kan. Er ligt een goed akkoord dat de afsluiting is van een lang proces, maar wat ons betreft tevens een begin is van een vernieuwde dialoog tussen bonden en de werkgevers”, zegt FME-onderhandelaar Ab van der Touw.

Plan

Werkgevers en vakbonden hebben afgesproken dat hiervoor een programma en een plan van aanpak wordt gemaakt met eventuele hulp en ondersteuning van externe partijen. Bij dit programma worden zowel de werknemers als de bedrijven in de sector betrokken.

Ondernemersorganisatie FME en de vakbonden bereikten vrijdag na maandenlange acties en stakingen een cao-akkoord voor de 150.000 werknemers in de grootmetaal.

De cao heeft een looptijd van dertig maanden met een gemiddelde loonstijging van 3,3%. Verder zijn er afspraken gemaakt over het generatiepact en krijgen 3000 uitzendkrachten een vaste baan.