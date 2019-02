De grafrust wordt duur betaald

Dood in een graf liggen is niet gratis. Ⓒ Vidiphoto

Amsterdam - „Wat doen we met de graven?” Dat is een vraag die in miljoenen Nederlandse huishoudens heeft geklonken of zal klinken. De grafrechten en verplichte onderhoudskosten bedragen jaarlijks vaak wel honderden euro’s, zeker als ook voor oma en opa afgerekend moet worden.