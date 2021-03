Aegon en ING leiden opmars AEX boven 700 punten

De AEX staat om 12.15 uur 0,3% hoger op 700,8 punten, na bij opening 701 punten te hebben aangetikt.

Maandag belandde de index al voor het eerst in ruim twintig jaar even boven de 700 punten. De hoogste slotstand werd op 4 september 2000 met 701,6 punten bereikt en een dag later zette de AEX een absoluut record van 703,2 punten neer.

De AMX klimt 0,3% tot 1019,2 punten.

De overige Europese beurzen boeken veelal grotere winsten. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klimmen respectievelijk 0,6%, 0,7% en 0,7%.

De belangrijkste Aziatische aandelenmarkten gingen vanochtend overwegend vooruit.

De indexfutures wijzen op een vrijwel vlakke opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag. Maandag sloot de Dow Jones-index 0,3% hoger en de Nasdaq-index 0,6% lager.

De hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis en de versnelling van het vaccinatieprogramma in de Verenigde Staten blijven zorgen voor optimisme.

De problemen bij het Amerikaanse hedgefonds Archegos hebben weinig invloed op het algehele beurssentiment, maar raken wel grote banken als het Japanse Nomura, het Zwitserse Credit Suisse en de Amerikaanse banken Goldman Sachs, Morgan Stanley en Citigroup.

Bekijk ook: Hedgefondsbaas Bill Hwang bezorgt Wall Street paniek

In de strijd tegen het coronavirus wordt het vaccin van Janssen vanaf 19 april aan Europa geleverd. Nederland verwacht volgende maand bijna 170.000 Janssen-vaccins. Een Amerikaans onderzoek wijst uit dat wanneer iemand een enkele prik van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna heeft gekregen, de kans op besmetting al met 80% daalt.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat winkelvastgoedbelegger Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 2,8% aan kop.

De financiële instellingen zijn eveneens in trek, gesteund door de stijging van de obligatierentes. In de VS staat de rente op 10-jarig staatspapier op 1,77%, het hoogste niveau in bijna twee jaar.

Aegon, ASR, ING, NN Group stijgen respectievelijk 2,7%, 2%, 1,8% en 1,6%.

Betalingsverwerker Adyen laat een bescheiden herstel van 0,3% zien, na de stevige terugval in de afgelopen anderhalve maand vanaf een recordniveau. De Duitse zakenbank Berenberg heeft het koersdoel naar €1700 opgetrokken en zijn houdadvies gehandhaafd.

Voedings- en schoonmaakmiddelenproducent Unilever zakt 0,3%, in reactie op de handhaving van het verkoopadvies door de Amerikaanse zakenbank Bernstein.

De toeleverancier aan de chipsector Besi verliest 0,1%. Degroof Petercam heeft de enorme spurt in de afgelopen maanden aangegrepen om het advies tot houden terug te brengen.

Bij de middelgrote fondsen staat Air France KLM met een winst van 3,5% bovenaan. De leverancier van zeldzame metalen AMG en Basic-Fit winnen 3,4% respectievelijk 2,1%.

Boskalis pakt er 1,2% bij. Het vlottrekken van het containerschip Ever Given in het Suezkanaal gaat de baggeraar en maritiem dienstverlener geen miljoenen opleveren. „Dit heeft geen effect op de jaarwinst van Boskalis”, zei topman Peter Berdowski. Wel is hij zich bewust van de extra naamsbekendheid die de klus kan opleveren.

Bekijk ook: Hollands Glorie in Suezkanaal

Smallcap BAM klimt 0,7%. Het bouwbedrijf kondigde de verkoop van zijn Zwitserse dochteronderneming aan.

InPost staat op de lokale markt nagenoeg 1,2% lager, in reactie op de publicatie van zijn jaarcijfers. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes opende nog ruim 3% hoger.