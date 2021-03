AEX sluit voor het eerst sinds 2000 boven 701 punten

De AEX is 0,5% hoger gesloten op 701,12 punten.

Maandag belandde de index al voor het eerst in ruim twintig jaar even boven de 700 punten. De hoogste slotstand werd op 4 september 2000 met 701,6 punten bereikt en een dag later zette de AEX een absoluut record van 703,2 punten neer.

De AMX klimt bij geringe volumes 0,6% tot 1023,1 punten.

De Britse FTSE 100-index, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klimmen respectievelijk 0,6%, 1,3% en 1,2%.

De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn verbeterd, deels door het Amerikaanse coronasteunpakket van president Joe Biden en voortgang met vaccinatiecampagnes in veele landen, aldus het IMF. Volgens topvrouw Kristalina Georgieva zal het fonds daarom zijn ramingen voor de wereldeconomie opwaarts bijstellen.

Wall Street koerst ondertussen met verlies, de Dow Jones-index zakt rond 0,2%, net als de S&P 500 en Nasdaq.

Rente loopt op

„Bij bescheiden volumes en weinig macronieuws, domineert de Amerikaanse rente het nieuws voor beleggers. De vergoeding voor de 10-jaars staatsobligatie stijgt vandaag 5 basispunten, en in 24 uur 10 basispunten. Enkele weken geleden was die omvang nog reden voor grote zorg”, zegt beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital. „Nu wordt het als teken van kracht gezien.”

Enige oplopende rente hoort bij een fors groeiende Amerikaanse economie, zegt econoom Han Dieperink van vermogensbeheerder Auréus. „De Federal Reserve laat dit oplopen, maar niet te ver. Europa blijft in groei ver achter, en daar kan voor beleggers nu de grote verrassing vandaan komen, dat die economie veel sterker aantrekt dan we nu denken”, zegt hij.

De dollar sterkt aan tegen de euro. „De markt wacht op het steunpakket van president Biden dat hij morgen presenteert”, zegt Schutte. „Ondertussen wordt de rotatie doorgezet, van groei- naar waardeaandelen. Al is er geen heldere structuur te zien: niet iedereen stapt ineens over.”

Maar „het vertrouwen in Europese economie houdt stand”, stelt hoofdeconoom Luc Aben van VanLanschot Kempen, verwijzend naar cijfers van inkoopmanagers.

Bekijk ook: Gestaag kruipt bitcoin naar record

Bitcoin wint 3% tot bijna $59.000. Olie zakt 1,5%, goud rond 1,3%.

Vaccinatie op stoom

De hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis en de versnelling van het vaccinatieprogramma in de Verenigde Staten blijven zorgen voor optimisme.

In de strijd tegen het coronavirus wordt het vaccin van Janssen vanaf 19 april aan Europa geleverd. Nederland verwacht volgende maand bijna 170.000 Janssen-vaccins. Een Amerikaans onderzoek wijst uit dat wanneer iemand een enkele prik van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna heeft gekregen, de kans op besmetting al met 80% daalt.

Bekijk ook: Hedgefondsbaas Bill Hwang bezorgt Wall Street paniek

Unibail leidt

Bij de Nederlandse hoofdfondsen noteert Aegon dankzij 2,1% koerswinst mee bovenaan. „Dat fonds heeft de meeste exposure naar de Amerikaanse stijgende rente”, zegt econoom Dieperink van vermogensbeheerder Auréus.

Gevolgd door ING (+1,5%), ASR en NN, die rond 2% koerswinst pakken. Maar winkelvastgoedbelegger Unibail-Rodamco-Westfield leidt met 3,5% koerswinst.

Betalingsverwerker Adyen laat een bescheiden herstel van 0,3% zien. De Duitse zakenbank Berenberg heeft het koersdoel naar €1700 opgetrokken en zijn houdadvies gehandhaafd.

Voedings- en schoonmaakmiddelenproducent Unilever zakt 0,3%, in reactie op de handhaving van het verkoopadvies door de Amerikaanse zakenbank Bernstein.

Chipmachinemaker ASML raakt 0,9% kwijt. De toeleverancier aan de chipsector Besi verliest 0,1%. Degroof Petercam heeft de enorme spurt in de afgelopen maanden aangegrepen om het advies tot houden terug te brengen.

AMG gewild

Bij de middelgrote fondsen staat de leverancier van zeldzame metalen AMG op 5,7% koerswinst bovenaan.

Citi Research gaf een forse koersdoelverhoging, van €27 naar €40 bij handhaving van zijn koopadvies.

AMG profiteert van de prijzen in de markt, zeker voor vanadium en spodumeen.

Sportscholenketen Basic-Fit stijgt 2,9%, Air France KLM pakt 2,2% koerswinst.

Boskalis verdient 1,5% bij. Het vlottrekken van het containerschip Ever Given in het Suezkanaal gaat de baggeraar en maritiem dienstverlener geen miljoenen opleveren. „Dit heeft geen effect op de jaarwinst van Boskalis”, zei topman Peter Berdowski. Wel is hij zich bewust van de extra naamsbekendheid die de klus kan opleveren.

Bekijk ook: Hollands Glorie in Suezkanaal

Bij de kleinere fondsen leeft bouwer Heijmans met 2% koerswinst op. Smallcap BAM klimt 0,7%. Het bouwbedrijf kondigde de verkoop van zijn Zwitserse dochteronderneming aan.

InPost staat op de lokale markt nagenoeg 1,2% lager, in reactie op de publicatie van zijn jaarcijfers. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes opende nog ruim 3% hoger.

DGB Group verliest vandaag 7%, na de koersstijging maandag met bijna 20% op de verbintenis met Brexit-campagnevoerder Nigel Farage.