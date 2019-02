Reclamebureaus jagen op volgende Harry Piekema voor Ahold

Wie overtreft acteur Harry Piekema als de ideale supermarktmanager ’Meneer Van Dalen’ bij AH. Bureaus strijden om het reclamecontract. Ⓒ FOTO ANP

Amsterdam - Het was jaren hét begeerde contract voor reclamebureaus: Albert Heijn. Dat contract is nu beschikbaar, want na tien jaar zegde AH zijn contract met TBWA\ Neboko op. „Albert Heijn mist na het vertrek van boegbeeld Harry Piekema smaakmakers en richting”, zegt een reclameman.