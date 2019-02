Onzekerheid rond Brexit verlamt Brits bedrijfsleven

Het gebouw van de toezichthouder EMA met ruim 300 werknemers vordert snel. Ⓒ Foto Bloomberg

Londen/Amsterdam - Een derde van de Britse bedrijven aast op een plek in de EU om een deel van de activiteiten uit te voeren. Een op de tien bedrijven heeft de stap al genomen. De rest heeft de plannen klaar of in voorbereiding.