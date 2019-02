Gemengd beeld op Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent hoger op 25.097 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2708 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 0,1 procent in op 7273 punten.

Amazon ging 4,5 procent omlaag. Het concern boekte in het belangrijke vierde kwartaal een 20 procent hogere omzet op 72,4 miljard dollar met een recordwinst van 3 miljard dollar. Wel valt de omzetverwachting voor het eerste kwartaal lager uit dan verwacht en spelen er zorgen bij beleggers over de stijgende kosten.

Banenrapport

Het Amerikaanse banenrapport wordt altijd erg in de gaten gehouden omdat de cijfers van invloed kunnen zijn op het rentebeleid van de Federal Reserve. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in januari veel sterker toegenomen dan kenners hadden verwacht. Wel werd de banengroei van december juist flink naar beneden bijgesteld. Er waren daarnaast nog veel andere macro-economische gegevens.

Een ander groot bedrijf dat de boeken opende was Honeywell. Het industrieconcern zag de winst sterk toenemen en noteerde 1,3 procent hoger. Farmaceut Merck en zorgverzekeraar Cigna stonden na cijfers respectievelijk bijna 3 procent hoger en 2 procent lager. Cyberbeveiligingsbedrijf Symantec presteerde duidelijk beter dan verwacht en won 8 procent.

Bij olie- en gasconcern ExxonMobil werd geprofiteerd van de stijgende olieprijzen. Het aandeel kreeg er ruim 3 procent aan waarde bij. Branchegenoot Chevron kondigde bij zijn cijfers een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 25 miljard dollar en werd bijna 4 procent hoger gezet.

De euro stond op 1,1463 dollar, tegen 1,1475 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,9 procent in prijs tot 55,33 dollar. Brent werd 3,2 procent duurder op 62,78 dollar per vat.