Column: Wat Britten willen, is helemaal niet vreemd

In de aanloop naar 29 maart, de dag waarop Brexit definitief moet zijn, heeft Theresa May weer wat lucht gekregen, nu het Britse parlement een vaag amendement heeft aangenomen dat de premier verzoekt weer naar Brussel te gaan om te heronderhandelen over de Ierse ’backstop’. De zoveelste aflevering in dit scheidingsdrama, dat misschien wel gaat eindigen in een tweede referendum en met een Verenigd Koninkrijk dat de EU helemaal niet verlaat.