Digitale Amerikaanse diplomatie

„Voor ons is de viering van onafhankelijkheidsdag altijd een mooi moment om de banden met onze vrienden aan te halen”, schrijft de diplomaat die de lezer vanaf een foto met zijn vrouw Diane toelacht. „Een hoogtepunt van het jaar. Helaas is de receptie dit jaar geschrapt. We willen de pogingen van de Nederlandse regering om de COVID-19 pandemie onder controle te krijgen volledig ondersteunen.”

Verder meldt hij dat de VS voorop blijven lopen in de strijd tegen het coronavirus en 120 landen in totaal al een miljard dollar hebben gegeven. Met kabinet, Kamer en bedrijfsleven houdt hij videocontact. Wordt vervolgd.