Agenda: ’Trump moet gezichtsverlies beperken’

De productie van China gaat van 5 tot 18 februari op een waakvlam. De voorbereidingen voor viering van het Jaar van het Varken zijn getroffen. ,,China gaat dicht, maar dat geldt niet voor hun leider Xi Jinping. Hij wil een handelsovereenkomst. De markt wacht op een datum waarop het handelsoverleg gevoerd wordt”, zegt Bender.

Op 1 maart loopt de wapenstilstand in het handelsconflict af. China heeft de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Lighthizer en de minister van Financiën Mnuchin gevraagd in februari in Bejing verder te praten.

,,Maar president Trump zal proberen in diezelfde periode overleg met Noord-Korea te beginnen. Hij heeft absoluut een succes nodig richting de verkiezingen”, stelt de econoom. „Xi Jinping kan zich net als Trump geen gezichtsverlies veroorloven, misschien Trump nog wel meer. Er komt dus een deal, maar beleggers moeten door de tekst heen prikken: die zal slechts op hoofdlijnen zijn. Ze zitten in tijdnood. Terwijl het voor bedrijven, als het om bescherming van intellectueel eigendom gaat zoals bij Apple, heus om de garanties in de details gaat. Dit dilemma zal de agenda komende tijd gaan bepalen”, zegt Bender.

De VS presenteerden vrijdag sterke banencijfers, rentestap dichterbij. Ⓒ AFP

Het Amerikaanse nieuwe banencijfer van vrijdag. Bender: ,,De Amerikaanse centrale bank zal nu de rente moeten gaan verhogen, het kan bijna niet anders meer.” Die rentestappen leken begin vorige week nog te worden uitgesteld. ,,Goed is dat meer mensen zich hebben gemeld op de arbeidsmarkt. Je kunt goed geld verdienen.”

Bedrijfsagenda propvol

Op de bedrijfsagenda staan fondsen die hun sector kunnen laten bewegen, zoals ING in Nederland, Alphabet (Google), Snap en Disney. Midkapper TomTom kan licht laten schijnen over de overnamekansen. Het stootte eerder TeleAtlas af. Bender: ,,De cijfers van autobouwer General Motors zullen interessant zijn. Die waren vorige keer een redelijke blow out. Kunnen ze die trend voor China vasthouden of niet? Die kwartaalresultaten van Daimler zijn een doorkijkje naar de Duitse autosector in China bieden. De verkopen daar zijn cruciaal geworden. Die kwartaalcijfers zijn relevanter dan de cijfers van FiatChrysler, de dag erna.”

Hoe beoordeelt ING-topman Ralph Hamers na de miljoenenboete de kwartaal- en jaarcijfers en de ontwikkeling van de rente? Ⓒ ANP

De banken UniCredit, SocGEn, Nordea zullen met ING met hun cijfers de gevolgen van de rente in de financiële sector duiden. Mogelijk zet de Nederlandse chipbouwer NXP bij de kwartaalresultaten een lamp op nieuwe overnamegesprekken.

Op de macro-economische agenda staan verder:

Maandag: Amerikaanser fabrieksorders (16 uur)

Dinsdag: Inkoopmanagersindices van Japan (01:30) en onder alle eurozoneleden (10:00) waar vooral die van Duitsland (09:55) en het Verenigd Koninkrijk (10:30) aandacht vragen. Net als die voor deAmerikaanse diensten in de VS (ISM -en Market-cijfers)

Woensdag: State of the Union (02:00), Duitse fabrieksorders (08:00) en Amerikaanse arbeidsproductiviteit en kosten (14:30) en de Amerikaanse olievoorraden (16:30)

Donderdag: Duitse industriële productie 09:00), Britse rentebesluit (13:00), werkloosheidsaanvragen VS (14:30)