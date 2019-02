Beursagenda: resultaten ING, Arcelor, KLM in schaduw handelsdeal

Het gemoed is positief. De AEX noteert na een maand 7% rendement. Over afgelopen week steeg de Amsterdamse hoofdindex met 1,58% tot 523,2 punten. Geholpen door sterke cijfers van zwaargewicht Shell (+4,6%), KPN pluste 9% op overnamegeruchten en Heineken won 4,6%.

Financials trokken het resultaat terug na afgenomen kansen op een renteverhoging in de Verenigde Staten: ING verloor 3,1%, ABN Amro 3,8% en ASR liet 2,3% liggen.

Bekijk ook: Federal Reserve houdt rente in VS gelijk

Pessimisme steekt de kop op, blijkt uit de maandelijkse enquête van vermogensbeheerder Actiam. Voor februari verwacht 37% van alle analisten een daling van de AEX in februari, 30% een stijging.

Analist Corné van Zeijl (Actiam Vermogensbeheer) suggereert behalve naar aandelen wat scherper naar de obligatiemarkt te kijken. Aan financiële markten bouwt de Federal Reserve stilaan zijn steun af. Tegelijkertijd laat president Trump de staatsschuld verdubbelen.

,,Dat leidt tot een enorm aanbod aan obligaties. Amerikaanse overheid vraagt of hen even wilt steunen. Dat betekent”, aldus Van Zeijl, „dat de vraag-aanbodverhouding nog schever gaat verlopen en dat is een risico voor de rente, die omhoog kan.”

China op waakvlam

De productie van de tweede economie ter wereld gaat van 5 tot 18 februari op een waakvlam. De voorbereidingen voor de viering van het Chinese Jaar van het Varken trekken al een wissel op de productie. „China gaat dicht, maar dat geldt niet voor hun leider Xi Jinping. Hij wil een handelsovereenkomst. De markt wacht op een datum waarop het handelsoverleg gevoerd wordt”, zegt Bender.

Op 1 maart loopt de wapenstilstand in het handelsconflict af. China heeft de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Lighthizer en de minister van Financiën Mnuchin gevraagd in februari in Bejing verder te praten.

„Maar president Trump zal proberen in diezelfde periode overleg met Noord-Korea te beginnen. Hij heeft absoluut een groot succes nodig richting de verkiezingen”, stelt de econoom Bender.

„Een uitgewerkte deal wordt lastig; er is nog geen overlegdatum geprikt. Ze zitten in tijdnood. Terwijl het voor bedrijven, als het om bescherming van intellectueel eigendom gaat zoals bij Apple, heus om de garanties in de details gaat. Geruchten die licht kunnen schijnen op details van een akkoord zullen de agenda komende tijd bepalen”, zegt Bender.

De VS presenteerden vrijdag sterke banencijfers, rentestap dichterbij. Ⓒ AFP

Het Amerikaanse nieuwe banencijfer van afgelopen vrijdag was boven verwachting. Bender: „De Amerikaanse centrale bank zal nu de rente moeten gaan verhogen, het kan bijna niet anders meer. Goed is dat meer mensen zich hebben gemeld op de arbeidsmarkt. Je kunt goed geld verdienen.”

Bedrijfsagenda propvol

Op de bedrijfsagenda staan fondsen die hun sector kunnen laten bewegen, zoals ING in Nederland, ArcelorMittal, Aperam (alle 6 februari) Alphabet (Google), Snap en Disney. Midkapper TomTom (6 februari) kan licht laten schijnen over de overnamekansen. Het stootte eerder TeleAtlas af.

Bender: „De cijfers van autobouwer General Motors zullen interessant zijn. Die waren vorige keer een redelijke blow out. Kunnen ze die trend voor China vasthouden of niet? Die kwartaalresultaten van Daimler zijn een doorkijkje naar de Duitse autosector in China bieden. De verkopen daar zijn cruciaal geworden, ook voor de Nederlandse toeleveranciers.”

Er is een lichtpuntje, stelt analist Corné van Zeijl (Actiam) in zijn vooruitblik: ,,Het orderboek van de Duitse autoindustrie is wel goed gebleven.”

Hoe beoordeelt ING-topman Ralph Hamers na de miljoenenboete de kwartaal- en jaarcijfers en de ontwikkeling van de rente? Ⓒ ANP

De banken UniCredit, SocGEn, Nordea zullen met ING met hun cijfers de gevolgen van de rente in de financiële sector duiden. Mogelijk zet de Nederlandse chipbouwer NXP bij de kwartaalresultaten een lamp op nieuwe overnamegesprekken. Op 8 februari melden zich Eurocommercial, Wereldhave, Flow Traders en Air France KLM. Veel bedrijven zijn op roadshow.

Op de macro-economische agenda verder

Maandag: Amerikaanse fabrieksorders (16 uur). ,,Het is spannend of het hoge niveau blijft, de indicaties zijn dat het redelijk blijft”, aldus Van Zeijl.

Dinsdag: Inkoopmanagersindices van Japan (01:30) en onder alle eurozoneleden (10:00) waar vooral die van Duitsland (09:55) en het Verenigd Koninkrijk (10:30) aandacht vragen. Net als die voor de Amerikaanse diensten in de VS (ISM -en Market-cijfers)

Woensdag: State of the Union (02:00), Duitse fabrieksorders (08:00) en Amerikaanse arbeidsproductiviteit en kosten (14:30) en de Amerikaanse olievoorraden (16:30)

Donderdag: Duitse industriële productie 09:00), Britse rentebesluit (13:00), werkloosheidsaanvragen VS (14:30)

