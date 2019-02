KLM-personeel in actie voor topman

Ze zijn vrijdag een petitie gestart om dat te onderschrijven. Het personeel maakt zich zorgen over een mogelijke verandering van de machtsstructuur. De initiatiefnemers stellen in een verklaring dat KLM onder Elbers een ’welvarende airline is, die weer met glorie meespeelt op het wereldtoneel’.

KLM heeft kennis genomen van de actie. „We vinden het goed om te zien dat er zo veel steun is onder het personeel voor Elbers”, zegt een woordvoerder zaterdagochtend in een reactie. De luchtvaartmaatschappij is een van de grootste particuliere werkgevers van Nederland, met ruim 30.000 man personeel.

Herbenoeming

Elbers’ contract loopt in april af. De raad van commissarissen (rvc) van KLM wil Elbers herbenoemen, maar dat moet op 19 februari door het holdingbestuur bekrachtigd worden. De huidige KLM-baas is een sta in de weg bij de plannen van het de nieuwe topman Ben Smith van moederbedrijf Air France KLM, die in september is aangetreden.

„Ik ga ervan uit dat Elbers gewoon herbenoemd wordt. De rvc mag geen andere afweging maken. De successen van KLM bevestigen zijn positie”, zegt voorzitter Rob Swankhuizen van de Nederlandse vakbond voor luchtvaartttechnici.

Voorzitter Annette Groeneveld van cabinevakbond VNC stelde eerder deze week in De Telegraaf dat er ’geen aardse reden te verzinnen is om Elbers niet te herbenoemen’. KLM houdt de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie drijvend.

Genegeerd

Smit heeft Elbers na zijn aantreden genegeerd, door hem niet te benoemen tot tweede man naast zich. Dit terwijl er afspraken over zijn gemaakt. Verder betrekt Smith Elbers niet bij zijn toekomstplannen, omdat hij zelf KLM wil besturen.

Dat werd deze week duidelijk bij een tweetal bijeenkomsten voor KLM-personeel, waarin hij de prestaties van Elbers onbenoemd liet. Vorige week lekte er in de Franse media een plan dat Smith van KLM het ’B-merk’ zou willen maken van de luchtvaartcombinatie, dat zich moet richten op de vakantiemarkt. Dit ontkende Smith overigens deze week op een personeelsbijeenkomst in Parijs.

Vrijdag schreef Elbers een brief aan het KLM-personeel waarin hij niet repte van de spanningen aan de top. Deze brief is ingezien door De Telegraaf. Hij refereerde wel aan een gedicht met daarin een frase over ’een blauw hart’, zoals wel aan toegewijd personeel of klanten wordt toegeschreven.