Miljarden stromen weg van Beursplein 5

De beursstier van Amsterdam jaagt meer bedrijven weg dan dat hij aantrekt. Ⓒ Ronald Bakker

Amsterdam - En dat is vijf. Na BinckBank, Kas Bank, Gemalto en Wessanen lijkt nu ook GrandVision door een overname van de Amsterdamse beurs te verdwijnen. In totaal vloeit er zo bijna €13 miljard aan marktwaarde weg. Tot nu toe staan daar alleen de beursgangen van Marel en Fastned tegenover, later dit jaar moet het Zuid-Afrikaanse Naspers nog komen.