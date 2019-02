Koelere huizenmarkt, verhitte pensioenpolder

De huizenmarkt lijkt zo langzamerhand het kookpunt te hebben bereikt, die prijsstijgingen zullen volgens experts in 2019 gaan terugvallen, schrijft DFT-verslaggever Ruben Eg vandaag in De Telegraaf.

En die hypotheekrente gaat volgens adviesketen Hypotheekshop weer oplopen. Oftewel, een hypotheek wordt weer wat duurder en dat onheilspellende nieuws hield de DFT-lezer afgelopen week het meest bezig. Evenals de daaruit logischerwijs voortrollende vraag: wat te doen met mijn hypotheek waar de looptijd van afloopt?

En oh ja, de pensioenen. Dat was ook wel weer een dingetje deze week. Afgelopen vrijdag ontplofte er weer een bommetje in de polder. Na het klappen van het pensioenakkoord in november liggen de onderhandelingen over een nieuw stelsel stil. En die zullen na de pensioenbrief van minster Koolmees (Sociale Zaken) van vrijdagmiddag waarschijnlijk niet snel hervat worden.

In die brief stalde Koolmees even uitgebreid zijn arsenaal aan van maatregelen waarmee hij zelf wel het pensioenstelsel wat kon opkalefateren. En de vakbonden? Die mochten best wel wat ’suggesties’ aanbrengen, luidde de onderhuidse sneer in het begeleidende persbericht van het ministerie. Samenvatting: vakbonden boos, onderhandeligen voorlopig niet hervat en intussen komen kortingen alsmaar dichtbij. Want er verdampten eind 2018 wel even tientallen miljarden pensioenvermogen, lazen veel lezers met een ongeruste blik.

Gaan we er nou op vooruit dit jaar of niet? De eerste loonstrookjes vallen wat tegen. Een paar tientjes erbij misschien. En intussen zijn de boodschappen, energierekening, zorgpremie en wat niet al wel duurder geworden. De vlag gaat bij veel mensen dus nog niet echt uit, ontdekten verslaggevers Marlou en Martin Visser (nee, geen familie).

Nog zo’n kostenpost die omhoog gaat: de lokale lasten. De belasting op uw huis, afval en toiletbezoeken gaat dit jaar ook weer omhoog. Weer zo’n zorgelijk bericht in het koopkrachtvraagstuk. Klein meevallertje: een flinke schenking aan de kinderen is wel weer een stukje makkelijker gemaakt.

