Belastingadviseurs willen ’witte lijst’ bij meldplicht

Het Register Belastingadviseurs (RB) laat weten ’veel vragen’ te hebben bij het voorstel van Snel. Daarin wordt geregeld dat belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen grensoverschrijdende constructies moeten gaan melden, als die gebruikt zouden kunnen worden om belasting te ontduiken. Het wetsvoorstel vloeit voort uit een Europese richtlijn.

Volgens het RB zorgt de meldingsplicht ervoor dat belastingadviseurs veel meer werk op hun bordje krijgen, dat uiteindelijk doorberekend wordt aan het mkb. „De nu voorgestelde maatregelen leggen een grote druk op de capaciteit van zowel intermediairs als overheid, waarvoor ook het mkb in the end de rekening gepresenteerd krijgt”, zegt voorzitter Fons Overwater.

Witte lijst

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs stelt voor een zogenoemde ’witte lijst’ in te voeren om onnodig werk te voorkomen. Daarop zou een overzicht moeten komen van typen constructies die sowieso niet gemeld hoeven te worden, om verschillende redenen.

Daar is het RB ook een voorstander van. „Onduidelijk is of bijvoorbeeld de aankoop van een buitenlandse woning, een schenking aan kinderen in het buitenland, de verdeling van een nalatenschap met bestanddelen in het buitenland of het wijzigen van de vestigingsplaats van de onderneming of de woonplaats van de ondernemer onder de meldingsplicht vallen”, licht Adja Pahladsingh van het RB toe. „Door deze uit te zonderen via de witte lijst, worden veel onnodige meldingen, werkdruk en lasten voorkomen en kan meer aandacht worden gegeven aan meer ongewone situaties.”