Sony hard onderuit na resultaten op lagere Japanse beurs

Beleggers namen verder weinig risico voorafgaand aan een reeks van nationale feestdagen in Japan. Tijdens deze zogenoemde Gouden week zijn de financiële markten in Tokio tot en met woensdag 5 mei gesloten. Ook de beurs in Shanghai blijft van maandag tot en met woensdag dicht vanwege de viering van de Dag van de Arbeid.

De Nikkei in Tokio ging met een verlies van 0,8 procent het lange weekeinde in op 28.812,63 punten. Sony zakte dik 7 procent. Het concern profiteerde afgelopen kwartaal van het vele thuiszitten door de lockdowns en deed goede zaken met zijn PlayStation 5 en games voor de nieuwe spelcomputer. Sony verwacht echter dat de winst zal dalen nu steeds meer landen de coronamaatregelen versoepelen. De maker van elektronische onderdelen Murata Manufacturing verloor ruim 3 procent na tegenvallende resultaten. Internetconcern Z Holdings gaf teleurstellende verwachtingen af en kelderde 7,5 procent.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1,2 procent lager. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de groei van de industrie van het land in april wat is afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Het herstel van de op een na grootste economie ter wereld lijkt daarmee wat af te vlakken.

De Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,7 procent. Vooral de Chinese techbedrijven stonden onder druk. Dertien internetplatformen die financiële diensten aanbieden moeten zich van de Chinese toezichthouders strikter aan de regels houden. Het gaat om onder meer die van Tencent (min 1,4 procent) en ByteDance. De bedrijven moeten een financiële houdstermaatschappij (holding) oprichten waarmee ze meer als een bank gereguleerd kunnen worden. Eerder werd betalingsdienstverlener Ant Group, onderdeel van webwinkel Alibaba (min 2,6 procent), al op deze wijze door Peking aan banden gelegd.