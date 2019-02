’Eeuwige rust bestaat niet’

In de islamitische traditie is de eeuwige grafrust een belangrijke waarde. In Nederland worden graven voor eeuwig juist bijna nooit meer uitgegeven. Gezien de verwachting dat steeds meer moslims in ons land begraven willen worden, is het van groot belang dat de huidige begraafpraktijk en de wensen van de moslimgemeenschap zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Goede voorlichting over de praktijk van begraven worden in een algemeen graf is daarbij essentieel. Maar ook de moslimgemeenschap zelf zal stappen moeten zetten.

In 2005 werd de mogelijkheid voor een ’graf voor onbepaalde tijd’ op de begraafplaatsen van Westerhaar, Bruinehaar en Vriezenveen geschrapt, eerder gebeurde dat al in Den Ham. Volgens de gemeente omdat er geen vraag meer naar was. Een consequentie daarvan is dat die graven na een periode van dertig jaar - het verstrijken van de termijn - geruimd worden, tenzij een verlenging van tien jaar wordt aangevraagd.