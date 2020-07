Standard Chartered zet minder dan verwacht opzij

Lagere rentetarieven, zwakke olieprijzen en onrustige markten kunnen de prestaties ondermijnen, ook al herstellen economieën zich langzaam van de door de coronacrisis veroorzaakte shutdowns. Voor potentiële kredietverliezen heeft de bank nu 1,6 miljard dollar gereserveerd, terwijl kenners rekenden op een stroppenpot van 1,8 miljard dollar.

Standard Chartered zette in de eerste helft van het jaar een aangepaste winst van bijna 2 miljard dollar in de boeken. In het handelsbericht werd niet ingegaan op geluiden over een reorganisatie. Naar verluidt wil de bank, waar 85.000 mensen werken, honderden banen gaan schrappen.