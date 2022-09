Tweede Japanse ambassade viert groots jubileum

Nu moesten twee van de drie gastheren vanwege een coronabesmetting op hun hotelkamer blijven. Marcel van Aelst, vice-voorzitter van de internationale Okura-directie, en topman Kikuhiko Okura spraken iedereen toe vanaf een beeldscherm. De Amsterdamse hoteldirecteur Michiel Roelfsema had het rijk alleen, samen met Kikuhiko’s vader Yoshihiko Okura, die het familiebedrijf eerder leidde.

,,Laten we een toost uitbrengen, maar het hoeft niet op z’n Chinees”, toonde Okura de genodigden glimlachend het verschil met de verfijnde Japanse cultuur. ,,Want Chinezen heffen eerst het volle glas en kijken elkaar meteen daarna weer aan boven het lege glas.” Een enthousiast ’Kampai!’ klonk daarna door de zaal, die speciaal voor het bezoek van de Japanse keizer Hirohito in 1971 werd gebouwd.

De dankbaarheid over het verleden strekte zich ook uit tot chef-kok Onno Kokmeijer, hoewel hij afgelopen januari vertrok. Dat hij restaurant Ciel Blue op de bovenste hotelverdieping naar twee Michelinsterren kookte, was blijkbaar niet vergeten. Of de video was in januari al klaar, natuurlijk ...

Jhr. Frans de Beaufort, Aegon-directielid en huwelijksgetuige van koning Willem-Alexander, begon in augustus als honorair consul-generaal van Japan. Hij prijst zich als consul gelukkig met zijn kantoor in het hotel: ,,Als er iets mis is met een visum, of er is een ongeluk gebeurd, dan komen mensen vaak toch al snel hierheen”, ervaart hij in deze ’tweede Japanse ambassade’.

Het hotel werd geopend door prins Claus: ,,De bouw was een keerpunt in de relatie van ons land met Japan sinds de oorlog”, wist voormalig consul-generaal Jaap Rost Onnes, die zich de opening goed kon herinneren.

Erik de Wit met echtgenote Tanja Schilthuizen (l.) en actrice Meriyem Manders met haar partner topfotograaf Ivo Geskus. Ⓒ Menno Ridderhof

Tanja Schilthuizen, echtgenote van de Rotterdamse Parkhotel-directeur Erik de Wit, gaf hospitality-trainingen aan alle restaurants en bars in de Okura-toren. Society-fotograaf Ivo Geskus maakt er op evenementen vaak de foto’s voor het hotel-archief. En Rai-directeur Paul Riemens kwam er nagenoeg als buurman. Op de vraag wat hij ervan vindt dat hij getipt wordt als nieuwe Schiphol-direteur na Dick Benschop, reageerde hij dat hij in ieder geval wel de weg weet op de luchthaven, waar hij twintig jaar directeur was van de luchtverkeersleiding.

Anderen kwamen als regelmatige gast, onder wie VVD-bekende en communicatieman Frits Huffnagel, voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer en de Japanse ambassadeur Hidehisa Horinuchi. Ex-bankier Ruud Hendriks bleek een vriend van investeerder jhr. Patrick Testa en van Eerste Kamerlid Jeroen de Vries. ,,Wij doen samen wat projecten”, wees hij op De Vries. ,,Vastgoed en beleggingen”, legde Hendriks uit. ,,Ik heb de kennis en Jeroen de contacten.”