’Het leven is nu flink duurder’ Druk om verhogen pensioenuitkering is hoog: check hier wat jouw fonds doet

Door Dave Krajenbrink Kopieer naar clipboard

De dekkingsgraden van veel grote pensioenfondsen zijn nog altijd niet om vrolijk van te worden. Ⓒ ANP/HH

De druk op pensioenfondsen om na 13 jaar nu wel een keer de pensioenuitkering te verhogen, is hoog. Toch is de kans dat dit volgend jaar gebeurt bijzonder klein. „Als het kan, moet een pensioenfonds die stap wel zetten, al is het maar een indexatie van een paar tienden van een procent”, aldus pensioenexpert Corine Reedijk van risicoadviseur Aon.