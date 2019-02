'DNB maant Vivat om lakse screening terrorisme'

Vivat, het bedrijf achter de merken Zwitserleven, Reaal en Actiam, moet vrezen voor een sanctie als het niet snel verbeteringen doorvoert. Ondanks herhaalde waarschuwingen schiet de verzekeraar op sommige vlakken ‘ernstig tekort’ bij het toetsen of klanten of andere relaties op sanctielijsten staan, zo kreeg de directie van Vivat schriftelijk te verstaan. Onduidelijk is zelfs of alle relaties wel zijn gescreend, schrijft DNB. Dat moet volgens de Sanctiewet gebeuren en dus zou Vivat in overtreding kunnen zijn, aldus het FD.

Vivat zegt in een reactie tegen de krant dat het bedrijf ,,zich maximaal inzet om aan deze wet- en regelgeving te voldoen'' en dat het onderzoek van DNB nog loopt en nog ,,onderwerp is van gesprek''.