Sony keldert op Japanse beurs

De Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent hoger op 20.883,77 punten. Sony raakte ruim 8 procent kwijt en zakte tot het laagste niveau in zes weken. Het concern schroefde zijn omzetverwachting terug door zwakker dan verwachte verkopen van digitale camera's en smartphones. Macquarie Securities verlaagde zijn advies voor het aandeel vanwege de onzekerheid in de game-divisie en de risico's in het onderdeel consumentenelektronica. Ook autobedrijf Honda (min 3,5 procent) werd lager gezet na een forse daling van de operationele winst in het afgelopen kwartaal.

Reliance Communications zag in Mumbai bijna 40 procent aan beurswaarde verdampen. Het telecombedrijf van de Indiase miljardair Anil Ambani gaat faillissement aanvragen, na het mislukken van de verkoop van activa om ongeveer 6,3 miljard dollar aan schulden te kunnen afbetalen.

In China wordt deze week het Chinese nieuwjaar gevierd. Daarom zijn beurzen daar enkele dagen gesloten. Ook in Zuid-Korea was de beurs gesloten. In Hongkong werd nog wel gehandeld. Daar noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,2 procent in de plus. De All Ordinaries in Sydney sloot met een winst van 0,5 procent.