’Schiphol op zee is haalbaar’

Vorige week bleek dat er in de Omgevingsraad Schiphol geen overeenstemming gevonden kon worden over de groei van Schiphol na 2020. Toch wil een drietal coalitiepartijen in de Tweede Kamer een nieuwe onderhandelingsronde. „Het is dramatisch dat grote beslissingen rond een belangrijke economisch pijler, onze nationale luchthaven, nu vermalen dreigen te worden in korte termijnpolitiek omdat er weer verkiezingen aan komen”, zegt De Boer.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is momenteel bezig met een studie naar de luchthaven op zee, op aandringen van D66. „De minister legt nu de oude plannen nog eens naast elkaar, maar dit is een nieuwe tijd met nieuwe inzichten”, zegt de voorzitter van VNO-NCW. In het verleden zijn al diverse plannen gemaakt. „Een verschil met toen is de schaarste aan woningbouwlocaties. Door dit plan kan een groot deel van de benodigde een miljoen woningen gebouwd worden op de juiste locatie. In de oude plannen zijn de opbrengsten aan woningbouw en bijvoorbeeld de participatie van pensioenfondsen nooit in het spel geweest. En nog belangrijker: verplaatsing levert meer levensgeluk op voor een miljoen bestaande omwonenden rond Schiphol, omdat ze niet in de herrie zitten”, aldus de VNO-voorman.

Aanleg van het plan kost naar schatting €40 miljard, heeft VNO laten uitrekenen door Fakton en KuiperCompagnons. Met de grondopbrengsten kunnen de verhuiskosten naar de Noordzee voor zo’n €13 tot €17 miljard worden gedekt. Bovendien kan de exploitatie nog eens vele miljarden opleveren. „Daarmee krijgen we de pensioenfondsen mogelijk eindelijk zo ver dat ze willen participeren. De huurwoningen zorgen voor een stabiele kasstroom. Daarbij kunnen ze deze na een aantal decennia verkopen”, zegt De Boer. Het plan gaat uit van 200.000 woningen.

De VNO-voorzitter denkt dat de puzzelstukken na een grondige studie van twee jaar bij elkaar gelegd kunnen worden. De Boer pleit voor een speciale Schiphol-wet, lijkend op de crisis- en herstelwet. „Hierdoor kunnen we dit in circa tien jaar tijd bouwen. We moeten groot denken in het belang van Nederland en kunnen hiermee de wens van de burger meenemen. Dat brengt lucht in de discussie. Het is een allesomvattend plan.”

„Het is vijf voor twaalf, als we Schiphol-Stad en Schiphol-Zee willen”, zegt landschapsarchitect Gijs van den Boomen van KuiperCompagnons. „Het wordt steeds drukker op zee, dus nu is hét moment om dit nog in te passen. Er moeten ook meer windparken komen om ons land duurzamer te maken. De crux is dat we de Noordzee daarvoor nodig hebben.”

Door Schiphol deels elders neer te leggen ontstaat er ruimte voor grootschalige woningbouw op de bestaande Schiphollocatie, die via de doorgetrokken Noord-Zuidlijn verbonden kan worden naar de Amsterdamse Zuidas. „Er kan dan ook veel hoger gebouwd worden, omdat het luchtverkeer zelf naar zee is”, zegt Van den Boomen. Op de landingsbanen zijn polders geprojecteerd, rond Hoofddorp is meer ruimte voor laagbouw.

Een overeenkomst met eerdere plannen is dat de luchtpassagiers via een snelle verbinding naar de landingsbanen op zee gebracht zullen worden vanaf de huidige Schiphollocatie. Het eiland kan volgens het ontwerp ook voor andere functies gebruikt worden, bijvoorbeeld als waterstoffabriek of een onderhoudscentrum voor de luchtvaart.

Nederland zit volop in een klimaatdiscussie. Heeft het zin om een nieuwe luchthaven aan te leggen, terwijl vliegen ook vervuilend is? De Boer en Van den Boomen verwachten dat er vanuit de sector nog een flinke stap gezet gaat worden als het gaat om de verduurzaming, bijvoorbeeld met synthetische kerosine.

„De luchtvaart blijft fors groeien elders in de wereld. De Chinezen en Indiërs zullen steeds vaker naar Europa komen. Daar hoef je de ogen niet voor te sluiten”, zegt De Boer. Luchtvaartkoepel IATA gaat uit van een verdubbeling van het aantal luchtreizigers tot 2037.

De Boer wijst wat de nieuwe routes van Nederland naar India hebben opgeleverd.

„Als wij onze verbindingen naar de rest van de wereld verliezen, gaat dat ten koste van ons vestigingsklimaat. Dan vliegen we alsnog, maar dan via Frankfurt of Parijs en de bedrijven kiezen voor een ander land. De wereld warmer, en wij armer.”