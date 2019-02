Indiase telecomreus Reliance in zwaar weer

RCOM probeerde bezittingen af te stoten, onder meer aan Reliance Jio Infocomm, het bedrijf van de broer van Anil Ambani dat eveneens is voortgekomen uit het concern van hun steenrijke vader, maar toezichthouders lagen dwars. RCOM ligt al tijden met schuldeisers in de clinch en slaagde er niet in om tot een akkoord te komen. De stap naar de rechtbank voor een faillissementsaanvraag geeft het bedrijf meer mogelijkheden voor overleg met crediteuren.

Het bedrijf was ooit de op drie na grootste telecomaanbieder in India en internationaal gezien een grote speler op het gebied van clouddiensten. De Indiase telecommarkt heeft te maken met een heftige prijzenslag.