Euronext gaat vol voor Oslo Børs

Euronext, het bedrijf achter onder meer de beurs van Amsterdam, weet zich door bepaalde toezeggingen al verzekerd van de steun van een meerderheid van de aandeelhouders van Oslo Børs. De Amerikanen bieden echter meer: bijna 674 miljoen euro, tegenover de circa 625 miljoen euro die Euronext bereid is te betalen.

Zondag liet NasdaqNordic, de Scandinavische tak van Nasdaq, nog weten bereid te zijn om met Euronext in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen. Nasdaq wil op die manier meer aandelen kopen om alsnog aan het langste eind te trekken en na de beurzen van Denemarken, Zweden, Finland en IJsland ook die van Noorwegen in te lijven. Euronext baat beurzen in vijf landen uit.