Winstmotor BinckBank langzaam op gang

Met ruim 9,8 miljoen transacties, werd er bij BinckBank in 2018 bijna 30% meer gehandeld dan een jaar eerder. De belangrijke winstmotor kende in het derde kwartaal van 2018 nog een dip, maar kwam in de laatste drie maanden met een plus van 19% weer op gang.

De nettowinst over heel 2018 kwam uit op €35,5 miljoen. In 2017 behaalde Binck een nettowinst van €8,5 miljoen. Dit cijfer is echter vertekend, omdat dit jaar nieuwe boekhoudregels worden gehanteerd. Zonder deze correctie viel de nettowinst €1 miljoen hoger uit.

Het aandeel BinckBank zit sinds eind vorig jaar in de lift op de beurs, nadat Saxo Bank een bod op de Nederlandse concurrent uitbracht. De Denen bieden €6,35 in contanten per aandeel.