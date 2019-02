'AEX begint nipt hoger aan drukke week'

Aan het brexitfront overweegt premier Theresa May om in juni algemene verkiezingen uit te schrijven. Dat meldden verschillende Britse media. De Britse regering zou plannen hebben opgesteld om de artikel 50-procedure voor het vertrek uit de Europese Unie te verlengen. May zou dan in april de steun van het Lagerhuis voor een nieuwe brexitdeal zoeken, gevolgd door verkiezingen.

Donald Trump houdt dinsdag zijn jaarlijkse State Of The Union, de toespraak tot het Amerikaanse Congres waarin de president vertelt hoe het land er in zijn ogen voorstaat. Trump dreigde afgelopen weekend nog met een nieuwe sluiting van de overheid, als hij geen miljarden dollars krijgt om een grensmuur te bouwen.

Banken

BinckBank heeft de winst afgelopen jaar stevig opgevoerd. De onderneming profiteerde onder meer van de verkoop van een belang in Think ETF Asset Management en een eenmalige belastingbate. Het aantal transacties steeg stevig, maar het beheerd vermogen liep terug. Medio december werd bekend dat het Deense Saxo Bank de onlinebroker over wil nemen.

Het aandeel Adyen zal mogelijk bewegen op een positief analistenrapport. De Amerikaanse bank Goldman Sachs gaf het betaalbedrijf een koopadvies.

Olieconcerns

Aan het overnamefront meldde persbureau Bloomberg dat het Franse olieconcern Total ook een overname overweegt van Eneco. Onlangs kondigde Shell al aan een bod te willen uitbrengen op het Nederlandse energiebedrijf samen met pensioenuitvoerder PGGM.

Beursuitbater Euronext zet de strijd om de Noorse branchegenoot Oslo Børs voort. Het feit dat het bestuur van Oslo Børs de voorkeur geeft aan het concurrerende bod van de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq doet daar niets aan af.

Sneeuw

Altice Europe is naar verluidt van plan om een belang in zijn Portugese glasvezelnetwerkactiviteiten te verkopen, meldde persbureau Reuters. Dat zou gebeuren via een veilingproces dat naar verwachting binnen veertien dagen start.

Uitbater van skihallen SnowWorld liet weten uit te breiden naar zeven locaties. Het bedrijf achter de skihallen in onder meer Landgraaf en Zoetermeer neemt branchegenoot SIS Leisure Group over, waardoor ook de skihallen in Rucphen en Terneuzen en een indoor-skydive in Roosendaal aan het lijstje met vestigingen worden toegevoegd.

De euro was 1,1441 dollar waard, tegen 1,1475 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent in prijs tot 55,17 dollar. Brent stond vlak op 62,76 dollar per vat.