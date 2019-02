VEON benoemt strategiedirecteur

Kazbegi heeft volgens VEON veel ervaring in de telecomsector na meer dan twintig jaar werkzaam te zijn geweest als telecomanalist voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Hij was tot voor kort in dienst bij Renaissance Capital en daarvoor ook bij Citigroup. Kazbegi zal bij VEON onder meer gaan kijken naar kansen en mogelijkheden voor verdere groei.

