Logistiek bedrijf Ceva verwacht hogere omzet

Volgens Ceva komt de omzet naar verwachting uit op ruim 7,3 miljard dollar, tegen bijna 7 miljard dollar in 2017. Het bedrijfsresultaat (ebitda) wordt geraamd op 198 miljoen dollar, tegen 230 miljoen dollar een jaar eerder. Op 28 februari worden volledige jaarcijfers gepubliceerd.

Het Nederlandse TNT, dat later zelf werd gesplitst in PostNL en het door het Amerikaanse FedEx overgenomen TNT Express, verkocht zijn logistieke onderdeel in 2006 aan investeerder Apollo. Toen werd het Ceva Logistics. Ceva heeft wereldwijd ruim 56.000 werknemers op meer dan duizend locaties. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwitserland.