AEX wint, belegger negeert banken

De AEX-index noteerde om 15:00 uur 0,3% in de plus op 524,8 punten. De Midkap bleef een fractie in de winst bij 725,8 punten.

Frankfurt raakte 0,2% kwijt, terwijl Parijs 0,6% inleverde. Londen won 0,3%.

„Beleggers hebben weinig macronieuws om op te koersen. Er is dit weekend geen ontwikkeling gekomen in het handelsoverleg tussen de VS en China. Brexit - daar weet niemand meer wat er speelt. Dan storten beleggers zich op bedrijfscijfers. Die vallen niet echt tegen”, zegt handelaar Rein Schutte (Boer & Olij Securities).

Vandaag komt met flinke vertraging door de shut-down data vanaf november uit de Verenigde Staten beschikbaar.

Schutte: „Die data zijn niet up to date, maar misschien zie je straks een stevige bijstelling”, zegt Schutte. „Je moet op je hoede zijn met die data. Het Amerikaanse banencijfer van vorige maand was sterk, er is nog geen teken van afkoeling.”

De Chinese aandelenmarkten houden de deuren dicht vanwege de viering van Chinees nieuwjaar. De Nikkei en Hangseng sloten met kleine winsten.

Veel bedrijfscijfers

Beleggers op het Damrak krijgen deze week weer een vracht aan bedrijfscijfers. Beursexperts voorzien een hoofdrol voor ING.

Signify steeg bovenin de hoofdindex met 5%, het hoogste niveau in twee maanden. Société Générale verhoogde zijn koersdoel. De beloofde kostenbesparingen lopen nu in de resultaten, aldus de Fransen.

,,Er komt weer wat hoop in voor Signify. Maar fundamenteel gezien zal er eerst betere omzet moeten komen. Analisten zien er voorlopig niet veel groei in”, zegt Schutte.

Eerder waarschuwde de Duitse concurrent Osram drie keer voor mindere vooruitzichten. ABN Amro houdt een koersdoel van €37, dat vandaag is herhaald. De rest ziet gemiddeld €24,50 als koersdoel. Signify ging tegen €20 naar de beurs, in 2,5 jaar is er weinig verdiend.

In de AEX zat ook RD Shell op aantrekkende olieprijzen vooraan met een winst van 1,4%, ook naijlend op goede kwartaalcijfers.

ASML kreeg er 0,3% bij. Liberum heeft de chipmachinefabrikant op de kooplijst gezet. Unilever gaf na twee kleine koersdoelwijzigingen 0,9% winst en steun aan de AEX.

Altice Europe werd 2,1% meer waard. En het meest verhandeld. Rond 13:30 kwam de goedkeuring uit Brussel door voor de verkoop van glasvezeldochter SFR FTTH aan Allianz en Axa.

De kabelaar verkocht eerder glasvezelnetwerk in Frankrijk en zou een belang in zijn Portugese glasvezelnetwerk verkopen.

Chemiereus DSM steeg met 0,8%. Het vergrootte zijn belang in het Chinese Yantai Andre Pectin, van bijna 30% naar 75%. Een goede deal, aldus KBC. Goldman Sachs verhoogde op 1 februari zijn advies voor DSM.

Galapagos keek tegen een verlies van 1,6% aan. Arcelor Mittal viel 1,9% terug. Zijn resultaten, donderdag gepresenteerd, zouden meevallen.

KPN moest 0,8% terrein prijsgeven. Het overnamegerucht verloor kracht.

Bij de middelgrote fondsen zat Adyen (+2,8%) in de lift met een na een koopaanbeveling door Goldman Sachs. Sectorgenoot Wirecard 22%

De oliegerelateerde fondsen SBM en Fugro dikten vanwege de hogere olieprijzen 2,5% respectievelijk 1,6% aan.

Air France KLM gleed 1% weg na teleurstellende cijfers van branchegenoot Ryanair.

AScX-fonds BinckBank koerste 0,2% lager. De onlinebroker die door de Deense bank Saxo zal worden overgenomen, heeft de winst afgelopen jaar stevig opgevoerd. Kepler Chevreux verhoogde het koersdoel van €4,60 naar €6,70, bij een een ’houden’-advies.

Euronext zakte 0,2%. De beursorganisatie gaat de strijd aan met branchegenoot Nasdaq om Oslo Børs in handen te krijgen.

SnowWorld werd omarmd met een koersvlucht van 8%. Beleggers reageerden enthousiast op de overname van branchegenoot SIS Leisure Group.

