Beurs: AEX zet opmars voort op schouders Shell

De AEX-index noteerde rond kwart voor tien 0,3% in de plus op 524,96 punten, het hoogste niveau sinds halverwege november vorig jaar. De Midkap-index ging eveneens 0,3% vooruit naar 727,66 punten.

Elders in Europa raakte Frankfurt 0,1% kwijt, terwijl Parijs 0,2% inleverde.

Vorige week zat de stemming op het Damrak er nog goed in geholpen door overwegend meevallende ontvangen resultaten en een sterk Amerikaans banenrapport. Beleggers krijgen deze week weer een karrenvracht aan bedrijfscijfers over zich heen met onder meer de boekeninzage van ING en TomTom. Verder gaat de aandacht donderdag uit uit naar het rentebesluit in het Verenigd Koninkrijk waar in het parlement nog steeds wordt gesteggeld over de Brexit-deal.

In Azië boekte de beurs in Japan lichte terreinwinst met een plus van 0,5% gesteund door de veel beter dan verwachte banencijfers uit de VS die eind vorige week naar buiten kwamen. Sony ging hard onderuit nadat het elektronicaconcern zijn omzetverwachting verlaagd. De Chinese aandelenmarkten houden de deuren dicht vanwege de viering van Chinees nieuwjaar.

In de AEX zat RD Shell dankzij de verder aantrekkende olieprijzen vooraan met een winst van 1,2%. De olie- en gasreus sloeg daarmee de weg omhoog verder in nadat vorige week al goede zaken werden gedaan in reactie op de cijfers. ASML hield eveneens de wind in de rug en kreeg er 0,6% bij. Unilever hielp met een vooruitgang van 0,5% ook steun aan de AEX. Signify had de koppositie stevig in handen en pluste zonder duidelijke aanleiding 4,1%.

Altice Europe werd 1,7% meer waard. De Franse kabelaar is mogelijk van plan om een belang in zijn Portugese glasvezelnetwerkactiviteiten te verkopen.

Galapagos daarentegen keek tegen een verlies van 2% aan. Arcelor Mittal moest 2,2% afstaan. ABN Amro liet 0,9% liggen.

Bij de middelgrote fondsen zat Adyen (+2,8%) in de lift met een na een koopaanbeveling door Goldman Sachs.

AScX-fonds BinckBank koerste 0,2% lager. . De onlinebroker die door de Deense bank Saxo zal worden overgenomen, heeft de winst afgelopen jaar stevig opgevoerd. De onderneming profiteerde onder meer van de verkoop van een belang in Think ETF Asset Management.

