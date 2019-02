Beurs: Shell helpt mee aan licht hogere start AEX

De AEX-index noteerde even na negen uur 0,2% in de plus op 524,35 punten, het hoogste niveau sinds begin december. De Midkap-index ging 0,4% vooruit naar 728,35 punten.

Vorige week zat de stemming op het Damrak er nog goed in geholpen door overwegend goed ontvangen resultaten en een sterk Amerikaans banenrapport. Beleggers krijgen deze week weer een karrenvracht aan bedrijfscijfers over zich heen met onder de boekeninzage van ING en TomTom. Verder gaat de aandacht uit uit naar het rentebesluit in het Verenigd Koninkrijk waar in het Britse parlement nog steeds wordt gesteggeld over de Brexit-deal.

In Azië boekte de beurs in Japan lichte terreinwinst met een plus van 0,5% gesteund door de veel beter dan verwachte banencijfers uit de VS die eind vorige week naar buiten kwamen. Sony ging hard onderuit nadat het elektronicaconcern zijn omzetverwachting verlaagd. De Chinese aandelenmarkten houden de deuren dicht vanwege de viering van Chinees nieuwjaar.

In de AEX pakte RD Shell de koppositie met een winst van 0,6%. De olie- en gasreus sloeg daarmee de weg omhoog verder in nadat vorige week al goede zaken werden gedaan in reactie op de cijfers. ASML hield eveneens de wind in de rug en kreeg er 0,5% bij. Heineken pluste 0,3%.

Altice Europe werd 1,4% minder waard. De Franse kabelaar is mogelijk van plan om een belang in zijn Portugese glasvezelnetwerkactiviteiten te verkopen.

Bij de middelgrote fondsen zat Adyen (+2,8%) in de lift met een na een koopaanbeveling door Goldman Sachs.

AScX-fonds BinckBank koerste 0,2% lager. . De onlinebroker die door de Deense bank Saxo zal worden overgenomen, heeft de winst afgelopen jaar stevig opgevoerd. De onderneming profiteerde onder meer van de verkoop van een belang in Think ETF Asset Management