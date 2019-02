Expats krijgen geen hypotheek meer van ABN

Dat meldt het Financieele Dagblad.

De bank zou de risico’s en kosten te hoog vinden. „We willen niet het risico lopen op het niet goed naleven van wet- en regelgeving”, verklaart de bank tegenover de krant. Het inkomen van de expats en het risico op wanbetaling zijn het probleem niet.

Problemen

Volgens hypotheekadviseurs komen veel Nederlanders in het buitenland in de problemen door de beslissing van ABN, die overigens alleen voor nieuwe hypotheekaanvragen opgaat. Het gaat bijvoorbeeld om piloten die in Qatar of Dubai wonen of medewerkers van de ambassades. Nederlanders met een prima arbeidscontract en salaris.

Voor wie zich binnen zes maanden na de hypotheekaanvraag weer in Nederland wil vestigen, houdt ABN de deur wel open.