'Cijfers vierde kwartaal BinckBank vallen wat tegen'

De marktvorsers wijzen ook op de kosten, die hoger uitvielen dan waar ze op hadden gerekend. Goed nieuws was het aantal transacties dat in het vierde kwartaal een derde hoger lag dan in de voorgaande periode. De inkomsten uit commissies bleven daar met een plus van 5 procent ver bij achter.

Verder viel het de ING-analisten op dat er geen nieuwe updates over het bod van Saxo Bank werden gegeven. De specialisten denken nog altijd dat de overname in de eerste helft van dit jaar rondkomt.

ING heeft een hold-advies met een koersdoel van 6,35 euro. Het aandeel BinckBank stond maandag rond 10.20 uur 0,2 procent lager op 6,24 euro.