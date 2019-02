Column: Halfgeleiders leiden

Een handelsoorlog waarin vooral de strijd om de dominantie op het gebied van technologie het oog van de storm lijkt te vormen. De index zette een daling in van 26 procent die pas op afgelopen kerstavond tot stilstand werd gebracht. Tijdens de kerstdagen bevond de semiconductor index zich dus in een onvervalste bearmarket.

Goede indicator

Waarom vraag ik aandacht voor een bij het grote publiek redelijk onbekende index zult u zich afvragen? Nou, deze index geldt als een zeer goede indicator voor de rest van de beurs. Die rest is weer als een goede graadmeter voor de conditie van de economie. Waar de halfgeleiders al in maart vorig jaar hun top hadden gezet volgde de bredere S&P 500 een half jaar later. In de herfst begonnen de zorgen dat het met de economie wellicht niet helemaal meer jofel was onder een bredere groep beleggers op te laaien. Rond de kerstdagen bereikte de somberheid over een groeivertraging en mogelijk zelfs een naderende recessie een (voorlopig) hoogtepunt en de beurzen een dieptepunt.

Neerwaartse bijstellingen

Terwijl de verwachtingen over de economie neerwaarts werden bijgesteld herstelden de koersen van de producenten van halfgeleiders. Natuurlijk, beleggers waren druk bezig de met het op de juiste waarde schatten van de winstwaarschuwingen van Apple en Samsung. De markt voor smartphones is een vervangingsmarkt geworden en die vertraagt. Om deze vervangingscyclus weer op gang te brengen zijn nieuwe technologieën en toepassingen nodig. Na een paar jaar zonder grote uitvindingen zullen kunstmatige intelligentie (AI) en de vijfde generatie van mobiele technologie (5G) een vraag naar nieuwe microchips creëren. Beide ontwikkelingen zullen elkaar versterken: met 5G kan een grotere hoeveelheid data worden verzameld en die kan worden verwerkt met kunstmatige intelligentie.

Nieuwe technologie, meer mogelijkheden

Naast beeld- en patroonherkenning verwacht men meer nieuwe ontwikkelingen in de medische en financiële wereld, auto’s en industrie. Consumenten denken nu misschien nog dat ze geen vertienvoudiging van de bandbreedte nodig hebben, maar de industrie zal toepassingen bedenken die deze behoefte aanwakkert. Zo zullen de Android-telefoons dit jaar al met 5G op de markt komen; Samsung, Huawei en Xiaomi waarschijnlijk al eind februari. Apple komt waarschijnlijk volgend jaar met een 5G-telefoon. De halfgeleiderindustrie zal in de tweede helft van dit jaar de productiecapaciteit moeten opvoeren om in 2020 de nieuwe technologie op grote schaal te kunnen leveren.

Eerste helft zwak, tweede helft sterk

De overgang naar AI en 5G zal leiden tot meer investeringen in de meest geavanceerde chips. Dit gaat ten koste van de huidige generatie geheugenchips en oudere technologieën. Wanneer je de toelichting op de rapportages van vaak tegenvallende kwartaalcijfers goed beluistert is dat precies waar deze industrie op aanstuurt. De eerste helft van 2019 zal gekenmerkt worden door zwakte en ja, de koersen zijn flink gedaald. De tweede helft van het jaar zal echter een herstel te zien geven.

Voor beleggers die willen horen is de boodschap eenvoudig. Koop aandelen van halfgeleiderproducenten nu de koersen nog laag zijn. Omdat deze sector vooruitloopt op de rest van de beurs en op de economie als geheel zit er nog een ander signaal in deze berichten verscholen. Ga er maar vanuit dat na een dip in het voorjaar de economische groei zal aantrekken. De stijging op de beurs sinds de kerstdagen komt niet uit de lucht vallen. Koersen lopen altijd vooruit op de reële economie. De Philadelphia Semiconductor Index staat dit jaar op een ruime winst. Wacht niet tot alle wolken verdwenen zijn, dan is het te laat.

Martine Hafkamp, algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer