Producentenprijzen eurozone dalen verder

Economen rekenden in doorsnee op een daling met 0,5 procent. In november gingen de prijzen die fabrikanten in het eurogebied vragen met 0,3 procent omlaag.

In de gehele Europese Unie werd in december ook een daling met 0,8 procent op maandbasis gemeten, aldus Eurostat.

Over heel 2018 gingen de producentenprijzen in het eurogebied met 3,2 procent omhoog en met 3,6 procent in de EU.