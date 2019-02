Beursexperts voorzien hoofdrol ING

In de voorbije maand ging de AEX per saldo maar liefst 6,7% omhoog geholpen door de sterk verminderde handelsspanningen tussen China en Amerika en de mildere toon bij de Federal Reserve. Daarmee liet de hoofdgraadmeter één van beste januari-maand ooit zien.

Deze maand houdt ruim eenderde van de beursdeskundigen er rekening mee dat er uiteindelijk een einde zal komen aan de opmars van de AEX mede vanwege de zorgen over een economische afkoeling. Bijna een derde voorziet een pas op de plaats, terwijl 30% er van uit gaat dat er nog meer in het vat zit.

Bij de individuele aandelen gaat in februari de voorkeur onder de experts vooral uit naar ING onder meer doordat dat de malaise in het voorbije jaar lijkt vergeven en vergeten. RD Shell staat eveneens hoog op de favorietenlijst.

Aan de andere kant zien beursprofessionals deze maand weinig brood in Altice Europe. KPN dat vorige week nog in de lift zat vanwege overnamespeculatie en het cyclische gevoelige Randstad zijn ook te vinden in de lijst met verwachte floppers.