Signify uitblinker op groen Damrak

Amsterdam - De Amsterdamse AEX-index ging maandag licht vooruit onder aanvoering van verlichtingsbedrijf Signify. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. Beleggers hielden hun kruit droog in afwachting van de stroom van bedrijfsresultaten later in de week. Op het Damrak kwam onlinebroker BinckBank met een handelsbericht.