'Meer winst ING in vierde kwartaal'

Het financiële concern trok veel negatieve aandacht in het afgelopen jaar. Vanwege het lakse beleid van ING kon op grote schaal witwassen van crimineel geld plaatsvinden. Hiervoor trof de bank een schikking van in totaal 775 miljoen euro en vertrok financieel directeur Koos Timmermans onder politieke druk. Nog eerder zorgde de mislukte poging tot een salarisverhoging voor topman Ralph Hamers eveneens voor veel ophef.

De onderliggende baten schatten de analisten in doorsnee op 4,43 miljard euro, wat licht hoger is dan in het vierde kwartaal van 2017. Daarop zal ING waarschijnlijk een hogere nettowinst rapporteren van 1,16 miljard euro, tegen 1 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder.

Winst

De analisten verwachten over heel 2018 dat de baten met een kleine 2 procent zijn vooruitgaan, naar 18 miljard euro. De onderliggende jaarwinst komt uit op een kleine 5,3 miljard euro, wat 6 procent meer is dan het bedrag dat in 2017 in de boeken ging. Onder de streep houdt ING zo'n 4,5 miljard euro over, inclusief de last voor het witwasschandaal, voorspellen de marktvorsers. Het nettoresultaat was een jaar eerder nog 4,9 miljard euro.

Beleggers zullen verder alert zijn op het aantal verstrekte leningen, een van de belangrijkste pilaren van de strategie. ING mikt op een groei van minimaal 3 procent op jaarbasis. Ook de vooruitzichten op dit vlak voor het nieuwe jaar zijn in het bijzonder interessant, mede vanwege het minder voorspoedige economische beeld. Ook kosten zijn al een tijd een puntje van zorg voor ING. De vraag is of de bank goed op weg is om de doelstelling voor 2020 te halen. ING streeft ernaar de kosten afgezet tegen de baten op een score tussen de 50 en 52 procent te krijgen.