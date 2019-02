'Hoger jaarresultaat voor ArcelorMittal'

Volgens een consensus van analistenschattingen die ArcelorMittal op de eigen website heeft geplaatst, komt het bedrijfsresultaat (ebitda) over heel 2018 uit op bijna 10,3 miljard dollar. Dat was 8,4 miljard dollar in 2017. ArcelorMittal kwam alleen met een prognose voor het resultaat. Een door Bloomberg opgestelde consensus meldt ook een cijfer over onder meer de omzet. Die wordt voor 2018 gemiddeld geraamd op 76,3 miljard dollar, tegen 68,7 miljard dollar in 2017.

Voor het vierde kwartaal wordt een ebitda voorzien van bijna 2 miljard dollar, tegen meer dan 2,1 miljard dollar een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2018 werd een ebitda gerealiseerd van ruim 2,7 miljard dollar.

Overnames

Bij bekendmaking van de cijfers over het derde kwartaal zei ArcelorMittal dat de marktomstandigheden in de staalindustrie positief blijven ondanks de oplopende handelsspanningen in de wereld, de importheffingen en de zorgen over een afzwakkende economische groei. Het bedrijf handhaafde zijn verwachting voor de toename van de wereldwijde staalvraag.

Afgelopen jaar rondde ArcelorMittal de overname af van de Italiaanse staalfabrikant Ilva, de eigenaar van de grootste staalfabriek in Europa in de Zuid-Italiaanse stad Taranto. Om Europese goedkeuring te krijgen, moest het bedrijf verschillende onderdelen in Europa afstoten. Verder won ArcelorMittal afgelopen jaar de overnamestrijd rond de failliete Indiase branchegenoot Essar Steel om zo de marktpositie in India te versterken.

Goldman Sachs kwam onlangs met een adviesverlaging voor ArcelorMittal. Daarbij verwacht de Amerikaanse zakenbank dat de resultaten van staalbedrijven dit jaar onder druk komen te staan, onder meer omdat de kosten voor grondstoffen stijgen terwijl de staalprijzen dalen. Ook kampt de sector met ongunstige macro-economische ontwikkelingen, aldus Goldman Sachs. Daardoor dalen naar verwachting de volumes in de staalindustrie.