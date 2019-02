Akkoord Brussel telecomdeal Altice

Altice verkoopt voor 1,8 miljard euro een belang van 49,99 procent in FTTH aan de investeringstakken van Allianz en Axa en het Canadese pensioenfonds Omers. De transactie werd eind november aangekondigd en moet in de eerste helft van dit jaar afgerond worden.

Eerder verkocht Altice ook al belangen in een groot aantal telefoonmasten in Frankrijk en Portugal. Daarmee was ongeveer 2,5 miljard euro gemoeid.