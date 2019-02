Obligatie-goeroe Gross ontslagen

Dat meldde Janus Henderson maandagmiddag. De Amerikaan, geboren in Ohio, ging in 2015 over van het door hem mede opgerichte fonds Pimco naar concurrent Janus Hederson.

De excentrieke beheerder Gross werd in september 2014 ontslagen. Daar lag in het bedrijf destijds een slepend intern conflict met zijn compaan Mohamed El-Erian aan ten grondslag. In datzelfde jaar overleed zijn kat Bob, iets waar hij uitgebreid aandacht aan besteedde in het investeringsrapport dat hij naar klanten stuurde. Ook dat werd hem niet dank afgenomen.

Zijn vertrek had direct enorme consequenties: beleggers trokken miljarden dollars terug. Maar daarna verzwakte zijn imago door aanhoudende verliezen.

Jarenlang voerde zijn Pimco Total Return Bond, mede dankzij beleggingen in Amerikaanse hypotheekobligaties, de ranglijstjes aan als grootste obligatiefonds ter wereld.

Persoonlijk verdiende hij bijna $1,8 miljard op grote posities in de hypotheekschulden.

Gross’ vermogen wordt momenteel nog op $1,5 miljard geschat.

Fel gevecht

Het vertrek van Gross leidde daarna nog tot een fel gevecht met de Amerikaanse obligatiereus Pimco. Die trof uiteindelijk een schikking van $81 miljoen met medeoprichter Gross.

Gross claimde in 2014 maandenlang onrechtmatig te zijn ontslagen. Hij heeft eerder aangegeven minstens $200 miljoen aan bonussen te hebben misgelopen.

