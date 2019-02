Hedgefonds schiet geplaagde pizzaketen te hulp

Starboard Value investeert een bedrag $200 miljoen als onderdeel van een deal met Papa John. De topman van het hedgefonds, Jeffrey Smith zal daarnaast oprichter John Schnatter vervangen als voorzitter bij de Raad van Commissarissen. Schnatter kwam afgelopen jaar in opspraak nadat hij tijdens een interview racistische uitlatingen had gedaan.

Een andere investeerder Trian Fund Management die de Amerikaanse pizzaketen in zijn geheel wilde overnemen, haakte eind vorig jaar nog af.

Beleggers reageerden enrthousiast op het instappen van Starboard Value. In de voorbeurshandel schoot het aandeel van Papa John omhoog.