Groeispurt Rusland dankzij WK

Gasten in Grand Café Zhivago in het Moskouse Hotel National. Ⓒ AFP

MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - De Russische economie groeide in 2018 in het snelste tempo in zes jaar. Het land had dit onder andere te danken aan de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal, wat de bouw- en horecasectoren deed opbloeien.