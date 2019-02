Rustige opening op Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Wall Street kijkt maandag vooral vooruit naar de State Of The Union-toespraak die president Donald Trump dinsdag uitspreekt. Hoewel opnieuw een drukke cijferweek op de rol staat, is er momenteel nog nauwelijks richtinggevend nieuws.